Что случилось этой ночью: четверг, 23 марта

Столтенберг призвал Запад готовиться к долгой поддержке Украины, завершились военные учения США и Южной Кореи, Белый дом распустит команду по реагированию на COVID-19

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад готовиться к длительной поддержке Украины. По его словам, текущие темпы расходов боеприпасов в украинском конфликте выше, чем скорость их производства.

- США и Южная Корея завершили масштабные военные учения у границы с КНДР. По оценке Ренхап, они продемонстрировали "огромную" огневую мощь союзников на фоне растущих угроз со стороны Пхеньяна.

- Белый дом намеревается распустить в мае команду по реагированию на COVID-19. Некоторые сотрудники уже увольняются, а государственный координатор группы Ашиш Джа, вероятно, покинет администрацию президента США после истечения срока действия чрезвычайного положения, связанного с пандемией.

- Гендиректор TikTok будет отрицать передачу КНР данных о пользователях из США. Шоу Цзы Чу заявит в четверг комитету палаты представителей по энергетике и торговле, что ByteDance, которой принадлежит соцсеть, "не является агентом Китая".

- Прокурор Манхэттена отменил заседание суда по "делу Сторми Дэниелс" против Трампа. Причина отмены не называется, но это может быть связано с неявкой свидетелей, пишет The Hill.

- Третий запуск уникальной 3D-печатной ракеты закончился неудачей. Как сообщила компания-разработчик Relativity Space, отказал двигатель второй ступени.