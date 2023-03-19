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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Минздрав РФ направил аэромобильный госпиталь в Турцию

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Аэромобильный госпиталь российского Минздрава вылетел в Турцию для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, сообщается в телеграм-канале посольства РФ в Анкаре в воскресенье.

"Госпиталь будет развернут в районе Эрзин провинции Хатай", - говорится в сообщении дипмиссии.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Число жертв превысило 49 тыс. человек.

Землетрясение в Турции

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Турция Минздрав РФ
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