Лавров отметил, что США перешли все грани приличия в стремлении утвердить свою гегемонию

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Официальный Вашингтон перешел все грани дипломатического приличия в стремлении утвердить свою гегемонию, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Говорили об этом с нашими китайскими коллегами. От Соединенных Штатов на данный момент можно ожидать чего угодно. Они в стремлении утвердить свою гегемонию перешли все грани дипломатического, этического и любого другого приличия", - сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК), отвечая на вопрос ведущего, как он оценивает заявления США накануне российско-китайского саммита о "неприемлемости призывов к миру".

Ответы главы российской дипломатии на вопросы программы приводит на своем сайте МИД РФ.

"Китайская сторона отражает традиции великой цивилизации, которой не одна тысяча лет. Она за эти долгие годы выработала свой стиль. Он заключается в достоинстве, глубоком анализе всего происходящего и в том, чтобы не делать каких-либо поспешных шагов. Но выводы (причем самые глубокие) китайская сторона делает", - отметил Лавров в ответ на вопрос, как китайская сторона относится к такому давлению.

Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетил Москву. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Си Цзиньпином назвал их успешными - Россия и Китай могут находить решения самых сложных проблем. Общая продолжительность общения президента РФ и председателя КНР превысила десять часов.