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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

Нетаньяху начал обсуждать возможность заморозки проекта закона о судебной реформе

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - На фоне общенациональной волны протестов, обострившихся после увольнения министра обороны Йоава Галланта, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждает с членами своей коалиции возможности замораживания закона о реформе судебной системы, сообщило издание "Гаарец".

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Отставка министра была связана с тем, что он призвал правительство остановить процесс принятия закона. Глава израильского кабинета вызвал Галанта и объявил ему, что "более не доверяет министру, и поэтому он освобожден от должности".

В то же время некоторые министры израильского правительства - все члены партии Нетаньяху "Ликуд" - также предложили премьеру отменить закон.

"Когда дом горит, вы не спрашиваете, кто прав, а льете воду и спасаете его обитателей", - написал министр культуры и спорта Мики Зоар в соцсети.

"Если премьер-министр решит приостановить действие законодательства, чтобы предотвратить раскол, возникший в стране, мы должны поддержать его позицию", - добавил он.

Министр экономики Нир Баркат, предложил Нетаньяху "остановиться и пересчитать свой план капитального ремонта", предупредив, что принятие реформы поставило страну на грань гражданской войны.

"Реформа необходима, и мы сделаем это - но не ценой гражданской войны", - подчеркнул он.

Комитет кнессета по конституции, праву и справедливости отменил запланированную на вечер воскресенья дискуссию, в ходе которой планировалось обсудить законопроект.

Как ожидается, лидеры коалиционных партий встретятся в понедельник утром, чтобы обсудить эту тему.

Массовые протесты против судебной реформы, которые продолжаются уже 12 недель подряд, вылились в выходные в столкновения с полицией, которая была вынуждена применять в ряде случаев слезоточивый газ и водометы.

Белый дом заявил об обеспокоенности ситуацией в Израиле и, в частности, увольнением министра обороны.

"Мы глубоко обеспокоены продолжающимися событиями в Израиле, включая потенциальное влияние на военную готовность (...). Это еще больше подчеркивает настоятельную необходимость компромисса", - приводит словам представителя Совета национальной безопасности Белого дома портал Axios.

Чиновник отметил, что Вашингтон "по-прежнему настоятельно призывает израильских лидеров как можно скорее найти компромисс, основанный на широкой народной поддержке".

Израиль Биньямин Нетаньяху
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