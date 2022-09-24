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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

В Белоруссии на полгода вводится запрет на экспорт зерновых

В Белоруссии на полгода вводится запрет на экспорт зерновых
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Белоруссии на полгода вводится запрет на вывоз зерновых, следует из постановления правительства республики.

Запрет не распространяется на товары, вывозимые для оказания международной гуманитарной помощи, а также транзитные перевозки.

В перечень товаров, на которые вводится запрет, попали пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, гречиха, просо.

Ранее аналогичное постановление правительства Белоруссии о запрете вывоза зерновых было принято 11 марта текущего года, запрет также вводился на полгода.

Белоруссия
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