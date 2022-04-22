Казахстан недоволен введенным РФ запретом на экспорт зерна в страны ЕАЭС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Казахстан недоволен запретом на экспорт зерна в страны ЕАЭС, который РФ ввела с 15 марта по 30 июня этого года. Свою позицию он озвучил на совещании, которое состоялось в ЕЭК в пятницу, сообщил "Интерфаксу" источник на зерновом рынке.

По его словам, казахстанская сторона считает, что ограничение экспорта не соответствует договору о Евразийском экономическом союзе, подписанному в мае 2014 года. Кроме того, речь можно вести о дискриминационном характере этой меры, потому что под запрет не подпали поставки зерна в Белоруссию, являющуюся членом Союзного государства.

К тому же запрет не распространяется на зерно, вывозимое за пределы ЕАЭС в рамках квоты.

Результаты этого обсуждения источник раскрывать не стал.

"Интерфакс" направил соответствующий запрос в ЕЭК.

Между тем, как сообщают эксперты зернового рынка, недовольство принятым Россией решением Казахстан высказывает давно.

"Казахстанская сторона, действительно, недовольна и в разговорах обещает добиться снятия ограничений", - сообщил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

"Но в России вопрос о снятии ограничений до конца этого сезона не стоит. Ранее некоторые страны ЕАЭС продемонстрировали аномальный рост закупок российского зерна. Вероятная причина - развитие реэкспорта и арбитражных сделок с российским зерном в обход действующих в РФ ограничений на экспорт", - сказал он.

"Недовольство казахстанских коллег, действительно, связано с тем, что в Белоруссию экспортировать зерно можно, в третьи страны - тоже, а к ним - нельзя", - заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

"Возможно, в этой ситуации было бы логичнее не закрывать туда экспорт, а разрешить им импортировать российское зерно в рамках квоты", - считает он.

Квота на экспорт зерна из России

Квота на экспорт зерна из РФ была введена с 15 марта в объеме 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. Она будет действовать до 30 июня. Поставки в рамках квоты облагаются плавающей экспортной пошлиной.

Как сообщил Рылько, Казахстан в этом сезоне (с 1 июля 2021 года) импортировал из РФ 2,5 млн тонн зерна. "Но потребности у него были большие, поскольку зерно было необходимо в том числе для экспортных программа в соседние страны", - сказал он. В результате Казахстан был вынужден тоже ограничить экспорт пшеницы и муки.

Как сообщалось, решение о запрете экспорта зерна из РФ нацелено на недопущение "перетекания" зерна в государства - члены ЕАЭС. По оценке экспертов, с начала 2022 года до момента запрета экспорт зерновых культур из России в страны ЕАЭС вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом основной объем вывозился именно в Казахстан.