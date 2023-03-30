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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Мажилис одобрил назначение Алихана Смаилова премьер-министром Казахстана

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в мажилисе, предложил на пост премьер-министра республики кандидатуру Алихана Смаилова. Депутаты утвердили это назначение и вскоре президент подписал соответствующий указ.

"Я думаю, Алихан Смаилов хорошо знает поставленные задачи перед правительством, поэтому можно доверить ему должность премьера", - сказал президент, представляя кандидата.

Из 97 депутатов, участвовавших в голосовании, 82 поддержали это назначение, против было семеро, восемь воздержались, передает корреспондент "Интерфакса".

29 марта правительство Казахстана сложило полномочия в связи с избранием нового состава мажилиса парламента. 30 марта пресс-служба президента сообщила, что Токаев принял спикера новоизбранной палаты, лидера партии "Amanat" Ерлана Кошанова. Тот от имени партии предложил президенту назначить премьер-министром Смаилова.

После этого президент должен был выдвинуть эту кандидатуру в мажилисе, а депутаты проголосовать по этому назначению.

49-летний Алихан Смаилов возглавлял правительство страны с 11 января 2022 года. Он был назначен на эту должность сразу после январских беспорядков.

Алихан Смаилов Казахстан Касым-Жомарт Токаев правительство Amanat
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