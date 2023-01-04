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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:56

Токаев провел кадровые перестановки в аппарате правительства Казахстана и ряде министерств

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду подписал указ о назначении сразу нескольких министров и членов правительства. Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства.

Так, президент Казахстана указал назначить Галымжана Койшыбаева заместителем премьер-министра - руководителем аппарата правительства республики. Ранее 54-летний Койшыбаев занимал должность руководителя канцелярии премьер-министра. 2 января этого года Токаев подписал указ, согласно которому канцелярия премьер-министра была преобразована в аппарат правительства.

Кроме того, президент Казахстана освободил от должности министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева, который занимал этот пост с сентября 2021 года. На его место Токаев назначил Зульфию Сулейменову. До этого она была вице-министром экологии и природных ресурсов республики.

Также Каирбек Ускенбаев указом президента был освобожден от должности министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, которую он занимал с января 2022 года. Вместо него Токаев назначил Марата Карабаева. Ранее он был заместителем главы министерства.

Министром просвещения Казахстана был назначен Гани Бейсембаев. Он сменил своего предшественника Асхата Аймагамбетова, возглавлявшего ведомство с июня 2022 года.

На должность министра культуры и спорта Токаев назначил Асхата Оралова, до нынешнего назначения работавшего исполнительным секретарем политической партии "Amanat" (ранее "Nur Otan"). Оралов сменил экс-министра Даурена Абаева, возглавлявшего ведомство с января 2022 года.

Новым министром юстиции Казахстана стал 43-летний Азамат Ескараев, который ранее работал заведующим юридическим отделом канцелярии премьер-министра. Прежний министр юстиции Канат Мусин был освобожден от должности 30 декабря 2022 года. В тот же день Мусин вошел в состав Конституционного суда Казахстана.

Казахстан Правительство Токаев
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