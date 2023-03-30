Режим ЧП в Молдавии продлили еще на 60 дней

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии по запросу правительства продлил действие режима чрезвычайного положения в стране еще на 60 дней, передает корреспондент "Интерфакса". За принятие решения проголосовал 61 депутат (из 101) от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).

Оппозиционный в парламенте Блок коммунистов и социалистов (БКС) призвал исключить из повестки этот вопрос и вернуться к "нормальности, к работе в рамках законодательства". Депутаты правящей партии эту инициативу не поддержали.

Режим ЧП был введен в Молдавии с 24 февраля 2022 года, затем шесть раз продлевался на 60 дней и один раз - на 45 дней. В последний раз решение было принято в начале февраля, срок действия режима ЧП истекает 5 апреля.