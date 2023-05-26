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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

В Молдавии продлили режим ЧП еще на 60 дней

В Молдавии продлили режим ЧП еще на 60 дней
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии продлил режим чрезвычайного положения в республике еще на 60 дней. Это решение поддержали 58 депутатов (из 101) правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), передает корреспондент "Интерфакса".

Военная операция на Украине

Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов голосовали против продления режима ЧП.

Премьер-министр Дорин Речан заявил в парламенте, что продлить режим ЧП в стране необходимо, так как конфликт на Украине продолжается, "сохраняются риски для Молдавии - возможны нарушения воздушного пространства Республики Молдова".

Кроме того, добавил он, активизация боевых действий на территории Украины "может привести к увеличению потока беженцев, в том числе тех, кто затребует предоставления убежища в Молдавии или будет пересекать ее территорию, чтобы добраться до более безопасного места, в государствах-членах ЕС". Премьер также заявил, что "сохраняется риск для газовой и другой энергетической инфраструктуры Украины, что может повлиять и на ситуацию в Молдавии".

"Правительство считает необходимым продление чрезвычайного положения, чтобы иметь возможность оперативного вмешательства в случае необходимости принятия каких-либо решений дополнительно к предусмотренным действующей нормативно-правовой базой", - сказал Речан.

Режим ЧП был введен в Молдавии 24 февраля 2022 года, затем семь раз продлевался на 60 дней, и один раз - на 45 дней. Последний раз решение было принято в начале апреля, срок действия режима ЧП истекает 4 июня.

Молдавия Украина Дорин Речан
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