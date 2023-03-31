Госпитализированного с бронхитом папу римского выпишут из больницы в субботу

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Папу римского Франциска, как ожидается, в субботу выпишут из больницы в Риме, куда его госпитализировали с диагнозом инфекционного бронхита, сообщили в пресс-службе Святейшего престола.

"Ожидается, что папа римский вернется в Дом Святой Марфы (в резиденцию понтифика - ИФ) завтра, после получения результатов заключительных обследований, проведенных сегодня утром", - сказал в пятницу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

По словам Бруни, понтифик идет на поправку, накануне он поужинал пиццей, а утром в пятницу прочитал несколько газет и вернулся к работе.

В среду 86-летнего папу римского госпитализировали в связи с резким ухудшением состояния здоровья в клинику "Джемелли".

Летом 2021 года Франциск провел 10 дней в клинике "Джемелли" после операции на кишечнике, в ходе которой ему удалили половину толстой кишки.