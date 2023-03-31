Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Госпитализированного с бронхитом папу римского выпишут из больницы в субботу

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Папу римского Франциска, как ожидается, в субботу выпишут из больницы в Риме, куда его госпитализировали с диагнозом инфекционного бронхита, сообщили в пресс-службе Святейшего престола.

"Ожидается, что папа римский вернется в Дом Святой Марфы (в резиденцию понтифика - ИФ) завтра, после получения результатов заключительных обследований, проведенных сегодня утром", - сказал в пятницу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

По словам Бруни, понтифик идет на поправку, накануне он поужинал пиццей, а утром в пятницу прочитал несколько газет и вернулся к работе.

В среду 86-летнего папу римского госпитализировали в связи с резким ухудшением состояния здоровья в клинику "Джемелли".

Летом 2021 года Франциск провел 10 дней в клинике "Джемелли" после операции на кишечнике, в ходе которой ему удалили половину толстой кишки.

папа римский Франциск Рим
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Байден не планирует высылать дипломатов РФ в ответ на арест журналиста WSJ

Байден не планирует высылать дипломатов РФ в ответ на арест журналиста WSJ

Президент США призвал к освобождению арестованного в России журналиста WSJ

Китай разрешил въезд в страну иностранным туристическим группам

Китай разрешил въезд в страну иностранным туристическим группам

ЕС намерен в мае направить в Молдавию свою гражданскую миссию

Лукашенко назвал своей инициативой приглашение в Белоруссию российских военных

Послы РФ в Латвии и Эстонии освобождены от должностей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });