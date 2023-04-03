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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Мэр Парижа пообещала запретить с сентября аренду электросамокатов

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Парижа Анна Идальго заявила, что с осени этого года во французской столице будет запрещена аренда электросамокатов после того, как парижане высказались против этого сервиса в ходе общегородского опроса.

"С 1 сентября не будет аренды электросамокатов в Париже", - сказала Идальго на пресс-конференции, подводя итоги голосования по этому вопросу, которое состоялось в воскресенье.

"Парижане четко выразили свою позицию, и мы будем следовать их решению", - отметила она.

Согласно результатам городского голосования, 89% парижан высказались против аренды электросамокатов при явке избирателей в 7,4%.

Голосование прошло в формате консультативного референдума, который, как поясняют французские СМИ, предполагает, что его решение не имеет обязательной силы, а переходит на рассмотрение местных властей, в данном случае – в мэрию Парижа, которая имеет право как поддержать решение горожан, так и не оказывать поддержки.

В конце февраля префектура полиции Парижа сообщала, что за 2022 год произошло 408 дорожно-транспортных происшествий с участием самокатов, электросамокатов, сегвеев, моноколес и других подобных видов транспорта в столице. За это время в таких авариях погибли три человека, 459 человек пострадали.

Париж Франция
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