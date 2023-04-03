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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Правительство Украины намерено расторгнуть с УПЦ договор об аренде Почаевской лавры

Правительство Украины намерено расторгнуть с УПЦ договор об аренде Почаевской лавры
Фото: Борис Криштул/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Власти Украины планируют лишить Украинскую православную церковь права пользования не только Киево-Печерской, но и Почаевской лаврой.

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Как сообщили в понедельник вечером украинские СМИ, соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной Раде. Кабмин предлагает разорвать с УПЦ договор аренды на сооружения этого монастыря, расположенного в Тернопольской области.

29 марта власти страны в одностороннем порядке разорвали с УПЦ договор аренды зданий Киево-Печерской лавры. Это решение церковь оспорила в суде, первое заседание которого должно пройти 26 апреля. Однако государство не стало дожидаться итогов судебного разбирательства и уже на следующий день попыталось начать процесс приемки и опечатывания храмов и корпусов обители.

Уже несколько дней прихожане лавры держат оборону монастыря, блокируя работу госкомиссии, а наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел 1 апреля был отправлен под домашний арест.

УПЦ Украина Почаевская лавра
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