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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Что случилось этой ночью: вторник, 4 апреля

В РФ хотят ужесточить наказание за терроризм, УПЦ может лишиться Почаевской лавры, Трампу предъявят 33 обвинения

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Госдума готовит ужесточение наказания за терроризм и расширение составов с пожизненным сроком. По словам председателя думского комитета по безопасности Василия Пискарева, это необходимо для защиты РФ от "беспрецедентных угроз (...) со стороны Украины и ее западных спонсоров".

- Правительство Украины намерено расторгнуть с УПЦ договор об аренде Почаевской лавры. Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной Раде, пишут украинские СМИ.

- Беспилотник атаковал здания военкомата и полиции в Брянской области. Никто не пострадал, работают оперативные службы, сообщил глава региона Александр Богомаз.

- Трамп заявил, что ему предъявят обвинения по 33 пунктам. Экс-президент США назвал обвинительное заключение жалким и призвал окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга подать в отставку.

- ВМС США испытывают секретную технологию у берегов Калифорнии. Разработка связана с программой Project Overmatch, к испытаниям привлечена ударная группа во главе с авианосцем Carl Vinson.

- Глава Минфина США выразила сожаление в связи со снижением странами ОПЕК+ добычи нефти. Джанет Йеллен отметила, что пока не может спрогнозировать последствия такого решения.

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