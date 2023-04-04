Расследование дела о найденных в поместье Трампа секретных документах близко к завершению

Поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Спецпрокурор США Джек Смит, расследующий дело о секретных документах, найденных у экс-президента Дональда Трампа, вероятно, близок к завершению работы, передает СNN.

"Источники сообщили, что спецпрокурор получил данные о том, как Трамп обращался с секретными документами в Мар-а-Лаго. Появление (в открытом доступе - ИФ) новых подробностей о деле - признак того, что Минюст США приближается к завершению расследования", - говорится в сообщении.

По словам источников телеканала, помощники спецпрокурора собрали доказательства, включая ежедневные записи, текстовые сообщения, электронные письма и фотографии, и сосредоточились на систематизации полученной информации, поиске и опросе свидетелей.

Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении 45-го американского президента Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.

Новые подробности об этом расследовании появились на фоне прибытия Трампа в Нью-Йорк, где, как ожидается, ему предъявят обвинения в рамках другого расследования, которое журналисты назвали "делом Сторми Дэниелс". По данным CNN, бывшему главе Белого дома будет предъявлено более 30 обвинений, в том числе касающихся мошеннических действий в бизнесе.

В ноябре прошлого года министр юстиции и генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о назначении спецпрокурора Джека Смита для проведения расследования по связанному с Трампом делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

В указе о назначении спецпрокурора говорится, что Смит "уполномочен проводить текущее расследование того, нарушило ли какое-либо физическое или юридическое лицо закон в связи с попытками воспрепятствовать законной передаче власти после президентских выборов 2020 года или подсчета результатов голосования коллегии выборщиков, состоявшегося 6 января 2021 года".

Помимо этого, спецпрокурору поручено расследовать инцидент с документами по вопросам национальной обороны, найденными в имении Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, а также "любых вопросов, которые возникли или могут возникнуть непосредственно в результате этого расследования".