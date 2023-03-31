Трампу предъявлено более 30 обвинений

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлено более 30 обвинений, в том числе касающихся мошеннических действий в бизнесе, сообщает телеканала CNN со ссылкой на информированные источники.

Ранее американские СМИ сообщили, что в Нью-Йорке коллегия присяжных проголосовала за предъявление обвинений Трампу по "делу Сторми Дэниелс".

В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

Из публикаций СМИ стало известно, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал явки экс-главы Белого дома для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения.

Телеканал CNN распространил заявление представителя Брэгга, в котором говорится, что офис прокурора связался с адвокатом Трампа, чтобы "согласовать его явку" в суд для предъявления обвинения.

Ожидается, что бывший президент Дональд Трамп предстанет перед судом во вторник. Председательствовать будет судья Хуан Мерчан, сообщил телеканал, сославшись на многочисленные источники.

Ряд видных республиканцев выступили против судебного разбирательства в отношении 45-го американского президента и обвинили окружного прокурора Манхэттена в превышении полномочий по политическим мотивам.

В то же время, лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер опубликовал заявление, в котором говорится, что "Трамп должен подчиняться тем же законам, что и каждый американец".

По его словам, судьба Трампа должна решаться "правовой системой и судом присяжных, а не политикой".

"Не должно быть никакого внешнего политического влияния, запугивания или вмешательства в это дело. Я призываю как критиков, так и сторонников мистера Трампа позволить процессу протекать мирно и в соответствии с законом", - подчеркнул Шумер.