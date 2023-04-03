Трамп отправился в Нью-Йорк, где ему предъявят более 30 обвинений

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп в понедельник отправился из своего поместья во Флориде Мар-а-Лаго в Нью-Йорк, где ему предъявят обвинения по "делу Сторми Дэниелс", сообщает The Hill.

По данным издания, Трамп покинул Мар-а-Лаго чуть позднее 12:15 по местному времени (19:15 по московскому времени).

Отмечается, что некоторые сторонники бывшего американского лидера собрались на улице близ поместья, когда Трамп выезжал оттуда в местный аэропорт. Американские телеканалы транслировали, как личный самолет Трампа с надписью "TRUMP" ожидает экс-президента в аэропорту.

Ожидается, что бывший лидер США переночует в Трамп-тауэр на Пятой авеню. Во вторник утром Трамп отправится в здание суда. Он планирует вернуться в Мар-а-Лаго после слушаний, а во вторник вечером собирается выступить перед сторонниками.

На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что в Нью-Йорке коллегия присяжных проголосовала за предъявление обвинений Трампу по "делу Сторми Дэниелс". По данным телеканала CNN, бывшему президенту США предъявлено более 30 обвинений, в том числе касающихся мошеннических действий в бизнесе.

В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было. The Hill отмечает, что экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы.

Из публикаций СМИ стало известно, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал явки экс-главы Белого дома для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения.

Трамп ранее призвал своих сторонников протестовать и "вернуть наш народ", если ему предъявят обвинения.

Противники обвниений

Ряд видных республиканцев выступили против судебного разбирательства в отношении экс-главы Белого дома и обвинили Брэгга в превышении полномочий по политическим мотивам.

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти написал в твиттере, что прокурор "использовал священную систему правосудия в качестве оружия против (...) Трампа".

Член нижней палаты Конгресса республиканка Марджори Тейлор Грин потребовала объявить импичмент президенту Джо Байдену.

"Объявить импичмент Байдену (...). Теперь, когда перчатки сняты, надо привлекать к ответственности за любые преступления. Хватит этой чуши с охотой на ведьм", - написала она в твиттере, заявив также, что за главой Белого дома числится ряд подозрительных дел, требующих расследования.

Она также заявила, что присоединится к Нью-Йоркскому клубу молодых республиканцев для "мирного протеста" во вторник.