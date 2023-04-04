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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Трамп прибыл в суд, где ему предъявят обвинения

Формально 45-й президент США находится под арестом

Трамп прибыл в суд, где ему предъявят обвинения
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в суд Манхэттена в Нью-Йорке, где ему предъявят более 30 обвинений по "делу Сторми Дэниелс".

The Guardian отмечает, что формально 45-й президент США находится под арестом. Как ожидается, он отвергнет обвинения в инкриминируемых ему преступлениях. По завершении заседания он, вероятно, вернется во Флориду.

Как сообщают СМИ, у Дональда Трампа снимут отпечатки пальцев, но вероятно, он не будет подвергнут традиционной процедуре фотографирования. Также CNN отмечает, что наручники на бывшего лидера США надевать не будут.

В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было. Экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы.

Из публикаций СМИ стало известно, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал явки экс-главы Белого дома для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения.

Дональд Трамп Нью-Йорк США Сторми Дэниелс
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