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Трамп не признал вину ни по одному пункту обвинения по "делу о Сторми Дэниелс"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп во вторник заявил в суде Манхэттена о невиновности по 34 пунктам обвинения, сообщает телеканал CBS News.

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"Бывший президент Дональд Трамп не признал себя виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловых документов", - информирует телеканал.

Ранее во вторник Трамп прибыл в суд Манхэттена в Нью-Йорке, где ему предъявили более 30 обвинений по "делу о Сторми Дэниелс".

В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было. Экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы.

Из публикаций СМИ стало известно, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал явки экс-главы Белого дома для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения.

Дональд Трамп США
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