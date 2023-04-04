Военные Белоруссии изучат в РФ применение тактических ядерных боеприпасов "Искандера-М"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Белорусские расчеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" направлены на подготовку в Россию, в частности, им предстоит изучить вопросы содержания и применения тактических ядерных боеприпасов, сообщила пресс-служба Минобороны РБ во вторник.

"Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ракетных войск вооруженных сил Республики Беларусь убыли в Российскую Федерации для их практической подготовки", - говорится в сообщении пресс-службы.

По её данным, в частности, "личному составу расчетов предстоит детально изучить вопросы содержания и применения тактических ядерных боеприпасов ОТРК "Искандер-М".