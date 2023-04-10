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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Стратегическое командование США во вторник начнет учения по проверке ядерной боеготовности

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Ежегодные командно-штабные учения Global Thunder 23, нацеленные на повышение боеготовности ядерных сил США, стартуют 11 апреля, сообщает в понедельник Стратегическое командование (STRATCOM) ВС США.

"Стратегическое командование США 11 апреля 2023 года начнет ежегодные командно-штабные учения Global Thunder 23", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что задачей будет, в частности, "усилить боеготовность ядерных сил".

Планируется, что в учениях примут участие и некоторые союзники США, в частности - британские военные.

"Как и в предыдущие годы, во время Global Thunder 23 активнее, чем обычно, будут проводиться полеты бомбардировщиков", - предупреждает STRATCOM.

США Global Thunder
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