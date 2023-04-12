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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

МИД России поддерживает связь с посольством США в связи с арестом журналиста WSJ

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российский МИД в рабочем режиме поддерживает контакты с посольством США в Москве по ситуации с арестованным корреспондентом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, сказал журналистам замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

"Конечно. В рабочем режиме. Но контакты неравноценны тому, что мы меняем свой подход к этому вопросу. Все состоится в свое время", - сказал он.

Гражданин США Гершкович был задержан в Екатеринбурге, а 30 марта Лефортовский суд Москвы арестовал его до конца мая по делу о шпионаже. По версии ФСБ, журналист по заданию американской стороны собирал сведения, составляющие гостайну, об одном российском оборонном предприятии, и был задержан при попытке получить эту информацию.

Еще до его ареста представитель МИД Мария Захарова заявила, что то, чем Гершкович занимался в Екатеринбурге, "не имеет отношения к журналистике", и что это не первый случай, когда "известного западника хватают за руку".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз говорил, что корреспондент был задержан с поличным.

В США считают, что Гершкович был задержан незаконно.

МИД США Сергей Рябков The Wall Street Journal Эван Гершкович
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