В ЕС ожидают, что первые контракты на совместную закупку газа будут заключены до лета

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает в апреле собрать заявки европейских предприятий в рамках совместных закупок газа в соответствии с планом ЕС по обеспечению энергетической независимости REPowerEU, заявил официальный представитель ЕК Тим Макфи.

"Предприятия со всего Европейского союза регистрируют на интернет-сайте свои заявки на газ. И в течение апреля мы перейдем к объединению этих заявок, чтобы мог быть запущен первый тендер. Мы рассчитываем, что сможем подписать до лета первые контракты по снабжению, чтобы приступить к нашим досрочным закупкам, и полагаем, что механизм продолжит функционировать весь этот год", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о состоянии проекта по совместным закупкам газа.

Представитель ЕК объяснил, что Еврокомиссия работает с государствами-членами и с промышленностью таким образом, чтобы иметь уверенность, что все понимают функционирование этой системы и могут в ней участвовать.

По его словам, были определены минимальные показатели по объемам, и в Еврокомиссии считают, что уже зарегистрированные заявки достигнут этого минимального уровня.

Внеочередной Совет ЕС по энергетике согласовал 24 ноября 2022 года регламент о совместных закупках газа, исключив из них топливо из РФ.

"Новые правила позволят государствам-членам и энергетическим компаниям совместно закупать газ на мировых рынках. Объединение спроса на уровне ЕС гарантирует, что страны Евросоюза будут иметь лучшие рычаги воздействия, когда дело доходит до покупки газа на мировых рынках, и что государства-члены не будут конкурировать друг с другом в этом процессе", - говорилось в коммюнике по итогу заседания.

Вместе с тем в документе подчеркивалось: "Государства-члены особо уточнили, что российский газ будет исключен из совместных закупок".

Член ЕК по энергетике Кадри Симсон, выступая после этого заседания на пресс-конференции, озвучила минимальный объем совместных закупок газа на 2023 год.

"У нас есть процесс, который позволит нам объединить наши потребности через энергетическую платформу ЕС и совместно закупить 13,5 млрд кубометров газа в следующем году, чтобы вовремя пополнить наши хранилища", - сообщила еврокомиссар.