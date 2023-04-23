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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Армения опровергла причастность к подрыву на мине азербайджанского военного грузовика

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Армения опровергла причастность к подрыву грузовика ВС Азербайджана, в результате чего пострадали военнослужащие.

"Республика Армения не имеет никакого отношения к подорвавшемуся на мине грузовику Минобороны Азербайджана. Обвинения Азербайджана в адрес Армении беспочвенны", - написал посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян в соцсети.

Ранее МИД Азербайджана сообщил, что "в результате военной провокации Армении на территории Шушинского района военный грузовик, принадлежащий азербайджанской армии, подорвался на заложенной мине, трое военнослужащих получили ранения".

"Армения должна немедленно прекратить все военные провокации на суверенной территории Азербайджана", - заявили в МИД.

Азербайджан Армения
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