Пашинян не исключил обращения в будущем в СБ ООН для направления миротворцев в Карабах

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Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Армения не исключает возможности обращения в Совбез ООН для направления в Нагорный Карабах многонациональной миротворческой миссии по истечении пятилетнего мандата миротворческого контингента России.

"Мы говорили, что если Россия не может выполнить функцию по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха, то может обратиться в СБ ООН для направлении дополнительной многонациональной миротворческой группировки", - сказал Пашинян на пресс-конференции.

По его словам, Армения сейчас обратиться не может, поскольку "это будет означать, что мы обращаемся в СБ ООН против России".

"Одно однозначно - после 2025 года, когда срок деятельности российских миротворцев истечет, мы должны принимать решения, исходящие из ситуации. Возможно, что необходимости в обращении в СБ ООН не будет, но возможно, что будет", - отметил Пашинян.

Ранее премьер Армении заявил, что Ереван считает нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории страны в 2023 году.

23 ноября 2022 года в Ереване Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении.

Кроме того, в начале декабря Пашинян заявил, что для него непонятно, какую конкретно помощь предлагала ОДКБ республике в связи с вторжением азербайджанских войск на территорию Армении.