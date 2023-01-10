Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Пашинян не исключил обращения в будущем в СБ ООН для направления миротворцев в Карабах

Пашинян не исключил обращения в будущем в СБ ООН для направления миротворцев в Карабах
Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Армения не исключает возможности обращения в Совбез ООН для направления в Нагорный Карабах многонациональной миротворческой миссии по истечении пятилетнего мандата миротворческого контингента России.

"Мы говорили, что если Россия не может выполнить функцию по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха, то может обратиться в СБ ООН для направлении дополнительной многонациональной миротворческой группировки", - сказал Пашинян на пресс-конференции.

По его словам, Армения сейчас обратиться не может, поскольку "это будет означать, что мы обращаемся в СБ ООН против России".

"Одно однозначно - после 2025 года, когда срок деятельности российских миротворцев истечет, мы должны принимать решения, исходящие из ситуации. Возможно, что необходимости в обращении в СБ ООН не будет, но возможно, что будет", - отметил Пашинян.

Ранее премьер Армении заявил, что Ереван считает нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории страны в 2023 году.

23 ноября 2022 года в Ереване Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении.

Кроме того, в начале декабря Пашинян заявил, что для него непонятно, какую конкретно помощь предлагала ОДКБ республике в связи с вторжением азербайджанских войск на территорию Армении.

Армения Нагорный Карабах Никол Пашинян СБ ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Резервы Грузии обновили рекорд на фоне роста денежных переводов из России

Вызвавшая скандал книга принца Гарри поступила в продажу в Великобритании

Вызвавшая скандал книга принца Гарри поступила в продажу в Великобритании

Армения отказалась принимать учения ОДКБ в 2023 году

Армения отказалась принимать учения ОДКБ в 2023 году

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 40 спутников OneWeb

Ракета компании SpaceX стартовала на орбиту с 40 спутниками OneWeb

Ракета компании SpaceX стартовала на орбиту с 40 спутниками OneWeb

Что случилось этой ночью: вторник, 10 января

Военная операция на Украине

Франция и Польша настаивают на передаче Германией танков Leopard Украине

Франция и Польша настаивают на передаче Германией танков Leopard Украине

Неудачей закончился первый запуск ракеты с территории Великобритании

Военная операция на Украине

Politico сообщило о возможности поставки США Украине боевых машин пехоты Stryker

Ученые сообщили о плановом восстановлении озонового слоя Земли

Ученые сообщили о плановом восстановлении озонового слоя Земли
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });