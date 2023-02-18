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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Пашинян заявил, что у Армении есть "обеспокоенность" в связи с ОДКБ

Пашинян заявил, что у Армении есть "обеспокоенность" в связи с ОДКБ
Фото: Kremlin Press Office/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об "определенной обеспокоенности" в связи с ОДКБ.

"Знаете, у нас есть определенная обеспокоенность в связи с ОДКБ, и эта обеспокоенность была публичной. Мы поднимали эти вопросы перед нашими партнерами. И обеспокоенность все еще существует. Работаем над поиском решений этим вопросам, обеспокоенностям", - сказал Пашинян на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.

Так он прокомментировал вопрос, собирается ли Армения выходить из ОДКБ, так как Ереван неоднократно заявлял о неэффективности Организации.

Пашинян в ноябре прошлого года отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Как сообщала пресс-служба правительства, выступая на сессии СКБ ОДКБ, Пашинян заявил о важности политической оценки Организацией действий Азербайджана против Армении.

До этого он посетовал на отсутствие решения по реакции ОДКБ на действия Азербайджана.

"Удручает то, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий, и тем более, что фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении", - заявлял Пашинян.

Армения Никол Пашинян ОДКБ
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