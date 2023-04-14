"Укрзализныця" расширила ограничения на перевозку агропродукции в Польшу

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Украинский ж/д оператор "Укрзализныця" ввел конвенционный запрет на перевозку злаковых культур в Польшу, сообщает компания на своем сайте.

Временный запрет, который будет действовать с 15 апреля и до отмены, касается злаков, семян и плодов масличных; семян, плодов и зерна прочих; лекарственных растений и растений для технических целей, соломы и фуража, а также отходов пищевой промышленности, готовых кормов для животных.

Запрет распространяется на перевозку через пограничный переход Изов-Хрубешув, через который осуществляется основной объем железнодорожных перевозок грузов между Украиной и Польшей.

Это не первый конвенционный запрет, который "Укрзализныця" вводит в отношении перевозок грузов в Польшу. С 13 апреля действует запрет на перевозку злаков, имеющих в перевозочных документах отметку "233" (агропродукция, предназначенная для кормовых целей), через пограничный переход Изов-Хрубешув.

Кроме того, 9 апреля вступили в силу конвенционные ограничения на транспортировку грузов до станции Щецин Порт Центральный (Польша) в адрес польского ж/д оператора PKP Cargo. Ограничения распространяются на пшеницу и меслин, рожь, ячмень, овес, кукурузу, рис, сорго зерновое, гречиху, просо, злаки, декстрины и модифицированные крахмалы, клей на их основе.

На переходе Изов-Хрубешув в польском направлении наблюдается самое большое скопление вагонов с зерновыми грузами – 1,047 тыс. вагонов.

Ранее в Польше, а также в Словакии, Чехии, Венгрии, Румынии и Болгарии прошли акции сельхозпроизводителей, которые протестуют против наплыва в эти страны огромного количества зерна с Украины, на которое Брюссель временно отменил пошлины.

На прошлой неделе Польша заявила, что временно прекратит импорт украинского зерна, чтобы смягчить влияние на цены, но транзит будет разрешен. О запрете импорта украинского зерна и его переработки на муку объявила также Словакия.