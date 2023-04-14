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Конституционный совет Франции утвердил пенсионную реформу

Конституционный совет Франции утвердил пенсионную реформу
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Конституционный совет Франции утвердил в пятницу основную часть закона о пенсионной реформе, продлевающей возраст выхода французов на пенсию с 62 до 64 лет, сообщают французские СМИ.

Решения Конституционного совета, осуществляющего контроль за соответствием законов Конституции, обжалованию не подлежат.

При этом совет отверг шесть позиций пенсионного закона, пишут СМИ. Девять членов Конституционного совета отказали в запросе левых политических сил на проведение референдума по пенсионной реформе.

Накануне полицейская префектура Парижа распорядилась запретить в пятницу собрания людей возле здания Конституционного совета. Оно было ограждено барьерами. Расположенный рядом театр Комеди Франсез отменил в этот день спектакли.

В миреПрофсоюзы насчитали более 1 млн участников протестов против пенсионной реформы во ФранцииЧитать подробнее

Однако стихийные манифестации и митинги протеста собирались на прилегающих к этому учреждению улицах. Многие манифестанты ждали решения совета перед парижской мэрией.

Национальные телеканалы транслируют гневные заявления лидеров политических партий и профсоюзов, не согласных с реформой.

Ранее в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон пригласил профсоюзных руководителей в Елисейский дворец в ближайший вторник для диалога "без предварительных условий" и "независимо от решения Конституционного совета".

Предложение было плохо воспринято профсоюзами, которые теперь больше думают об акциях своего традиционного дня защиты прав трудящихся 1 мая, отмечает газета Le Figaro. В минувший четверг в стране в рамках двенадцатого дня массовых протестов прошли забастовки и манифестации против пенсионной реформы. Руководство профсоюзов обещает новые протестные действия.

Правительство Франции 16 марта приняло решение провести пенсионную реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, в обход голосования в Национальном собрании, используя конституционную статью 49.3. Оппозиционные фракции нижней палаты парламента выдвинули 20 марта два вотума недоверия правительству. Оба раза им не удалось набрать нужного количества голосов.

Таким образом, реформа была принята. После этого в стране начались массовые протесты французов.

Протесты против пенсионной реформы в Париже

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10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 летНа фоне подготовки правительством пенсионной реформы в январе, как показывают опросы общественного мнения, понизились рейтинги Макрона и премьер-министра страны Элизабет БорнВ целом по Франции было намечено более 200 протестных мероприятий. Около 2,8 млн человек приняли участие в демонстрациях.Самая крупная манифестация прошла в Париже, где на улицы вышли 500 тысяч человекНа акции протеста произошли столкновения демонстрантов и полицииПолиция применила слезоточивый газ против митингующихМВД привлекло для обеспечения порядка до 11 тыс. полицейских и жандармовМассовые акции протеста заметно нарушили графики движения поездов, включая скоростные линии, забастовка сказалась на работе пригородных поездов столичного региона, метро и отчасти наземного транспортаПредыдущие массовые акции прошли 19 января. По оценкам МВД, на улицы французских городов тогда вышли около 1,12 млн человек.Профсоюзы призвали протестующих выйти на новые акции протеста 7 и 11 февраля
10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет
Франция
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