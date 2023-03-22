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Макрон рассчитывает, что пенсионная реформа во Франции вступит в силу до конца года

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нацелен на вступление в силу до конца этого года пенсионной реформы, вызвавшей масштабные акции протеста.

"Сейчас этот законопроект на рассмотрении у Конституционного совета. Нужно дождаться решения совета. Затем я подпишу закон", - сказал Макрон в телеинтервью французским телеканалам TF1 и France 2.

На вопрос журналиста о дате вступления в силу этой реформы, президент сказал, что хочет, чтобы это произошло "до конца этого года".

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Французский лидер добавил, что "без удовольствия" осуществляет эту реформу, но не может не сделать этого, поскольку считает ее необходимой.

Кроме того, в ходе интервью у Макрона спросили о ситуации с протестами в стране и забастовками.

"Когда проходят демонстрации, чтобы выразить недовольство, это законно. Но когда протестующие блокируют работу, то у нас должна быть возможность это прекратить. По этой причине я попросил правительство предпринимать максимум усилий для переговоров, а если это не помогает, то выводить людей на работу принудительно", - сказал Макрон.

Ранее в марте в Национальном собрании Франции состоялось голосование по вопросу недоверия правительству, но французской парламентской оппозиции не удалось добиться нужного большинства для вынесения вотума недоверия из-за пенсионной реформы, поднимающей возраст выхода французов на пенсию с 62 до 64 лет. Теперь пенсионная реформа считается принятой Национальным собранием.

Этот парламентский кризис был вызван тем, что вслед за утверждением законопроекта о реформе в верхней палате парламента - Сенате - правительство прибегло к использованию статьи конституции 49.3, позволяющей принять закон в обход голосования в Национальном собрании.

После этого проект реформы, из-за которого с января во Франции проходят организованные профсоюзами многотысячные манифестации с требованиями отзыва, спровоцировал многочисленные спонтанные акции, сопровождавшиеся стычками протестующих с силами порядка.

Эммануэль Макрон Франция
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