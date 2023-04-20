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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Саммит президентов США и Южной Кореи состоится 26 апреля в Белом доме

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель посетит США с государственным визитом с 24 по 29 апреля, сообщает агентство "Ренхап".

Как заявил первый заместитель советника по национальной безопасности Южной Кореи Ким Тхэ Хе, саммит Юн Сок Еля и президента США Джо Байдена состоится 26 апреля в Белом доме после официальной церемонии приветствия.

27 апреля президент Южной Кореи выступит с речью на совместном заседании Конгресса, а затем пообедает с госсекретарем Энтони Блинкеном и вице-президентом Камалой Харрис.

Ожидается, что после этого он побывает на брифинге военного руководства США.

В этот же день Юн Сок Ель отправится в Бостон, где 28 апреля проведет дискуссии с учеными в области цифровых технологий и биологии в Массачусетском технологическом институте, а позднее выступит с речью в Гарвардском университете.

США Южная Корея
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