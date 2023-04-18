В Шотландии задержан казначей правящей партии региона

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Шотланди задержан казначей правящей Шотландской национальной партии (SNP) Колин Битти в связи с расследованием финансирования этой партии, сообщает Sky News.

Он находится под стражей, его допрашивают полицейские.

За две недели до Битти в рамках этого же расследования задерживали бывшего исполнительного директора SNP Питера Мюррелла - мужа бывшего первого министра Шотландии Николы Стерджен. Его затем освободили. Обыски по делу проводили дома у Мюррелла и в штаб-квартире партии в Эдинбурге.

В полиции не комментируют еще не завершенное расследование. Представитель SNP так же отказался комментировать ситуацию.

Следствие выясняет, как на практике было израсходовано около 600 тысяч фунтов, предназначенных для кампании SNP за независимость Шотландии.