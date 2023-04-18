Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

США обеспокоены решением Мосгорсуда отклонить жалобу на арест журналиста WSJ Гершковича

США обеспокоены решением Мосгорсуда отклонить жалобу на арест журналиста WSJ Гершковича
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США встревожена решением Московского городского суда, признавшего законным арест корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы глубоко обеспокоены сведениями, что Россия продолжит неправомочным образом удерживать Эвана", - сказала она на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с журналистом.

Жан-Пьер отметила, что Вашингтон взаимодействует с Москвой по всем доступным каналам с целью возвращения Гершковича и отбывающего наказание в РФ Пола Уилана, но отказалась раскрывать детали переговоров.

Ранее во вторник Московский городской суд признал законным арест до 29 мая обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро газеты WSJ Гершковича. Защита просила суд апелляционной инстанции изменить меру пресечения на не связанную с заключением в СИЗО.

Как сообщила адвокат Гершковича Мария Корчагина, Dow Jones, издатель газеты WSJ и работодатель Гершковича, был готов внести 50 млн руб. в качестве залога и предоставил Мосгорсуду гарантийное письмо о внесение залога.

"Мы предлагали суду в качестве альтернативы рассмотреть вопрос об избрании Эвану меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, в том числе домашний арест, поскольку у Эвана имеется регистрация на территории города Москвы, либо запрет определенных действий, либо залог в размере 50 млн рублей", - сказала адвокат журналистам во вторник после заседания Мосгорсуда.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. По данным ведомства, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным".

США Белый дом Карин Жан-Пьер Эван Гершкович The Wall Street Journal Мосгорсуд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 18 апреля

Польша приняла меры, чтобы зерно с Украины не оставалось в стране

Польша приняла меры, чтобы зерно с Украины не оставалось в стране

Глава МИД Саудовской Аравии впервые более чем за 10 лет прибыл в Сирию

Илон Маск планирует создать свой чат-бот с ИИ, который не будет лгать

Илон Маск планирует создать свой чат-бот с ИИ, который не будет лгать
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });