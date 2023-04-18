США обеспокоены решением Мосгорсуда отклонить жалобу на арест журналиста WSJ Гершковича

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США встревожена решением Московского городского суда, признавшего законным арест корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы глубоко обеспокоены сведениями, что Россия продолжит неправомочным образом удерживать Эвана", - сказала она на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с журналистом.

Жан-Пьер отметила, что Вашингтон взаимодействует с Москвой по всем доступным каналам с целью возвращения Гершковича и отбывающего наказание в РФ Пола Уилана, но отказалась раскрывать детали переговоров.

Ранее во вторник Московский городской суд признал законным арест до 29 мая обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро газеты WSJ Гершковича. Защита просила суд апелляционной инстанции изменить меру пресечения на не связанную с заключением в СИЗО.

Как сообщила адвокат Гершковича Мария Корчагина, Dow Jones, издатель газеты WSJ и работодатель Гершковича, был готов внести 50 млн руб. в качестве залога и предоставил Мосгорсуду гарантийное письмо о внесение залога.

"Мы предлагали суду в качестве альтернативы рассмотреть вопрос об избрании Эвану меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, в том числе домашний арест, поскольку у Эвана имеется регистрация на территории города Москвы, либо запрет определенных действий, либо залог в размере 50 млн рублей", - сказала адвокат журналистам во вторник после заседания Мосгорсуда.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. По данным ведомства, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным".