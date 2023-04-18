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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест журналиста WSJ Гершковича

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест журналиста WSJ Гершковича
Эван Гершкович на заседании Мосгорсуда
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным решение Лефортовского суда, который 30 марта поместил в СИЗО на два месяца подозреваемого в шпионаже корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, передал корреспондент "Интерфакса".

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Решение о мере пресечения было оставлено без изменений, апелляции защиты Гершковича - отклонены.

Защита просила Мосгорсуд изменить журналисту меру пресечения на не связанную с заключением в СИЗО.

Заседание прошло в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы уголовного дела Гершковича засекречены.

После заседания адвокат Гершковича Татьяна Ножкина сказала, что он не признает вину.

ФСБ сообщила, что американца задержали 29 марта в Екатеринбурге при попытке получить секретные сведения. По версии спецслужбы, он "по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

30 марта Лефортовский суд в Москве арестовал Гершковича до 29 мая.

В Вашингтоне задержание журналиста считают незаконным. Госдепартамент США присвоил ему официальный статус незаконно удерживаемого.

Мосгорсуд The Wall Street Journal Лефортовский суд Эван Гершкович США ФСБ
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