Мосгорсуд отклонил жалобу на арест журналиста WSJ Гершковича

Эван Гершкович на заседании Мосгорсуда Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным решение Лефортовского суда, который 30 марта поместил в СИЗО на два месяца подозреваемого в шпионаже корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, передал корреспондент "Интерфакса".

Решение о мере пресечения было оставлено без изменений, апелляции защиты Гершковича - отклонены.

Защита просила Мосгорсуд изменить журналисту меру пресечения на не связанную с заключением в СИЗО.

Заседание прошло в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы уголовного дела Гершковича засекречены.

После заседания адвокат Гершковича Татьяна Ножкина сказала, что он не признает вину.

ФСБ сообщила, что американца задержали 29 марта в Екатеринбурге при попытке получить секретные сведения. По версии спецслужбы, он "по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

30 марта Лефортовский суд в Москве арестовал Гершковича до 29 мая.

В Вашингтоне задержание журналиста считают незаконным. Госдепартамент США присвоил ему официальный статус незаконно удерживаемого.