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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

Госкомиссия опечатала один из корпусов Киево-Печерской лавры, не дожидаясь суда

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Представители госкомиссии по приемке объектов Киево-Печерской лавры в среду опечатали один из корпусов обители, несмотря на то, что суд о законности расторжения с церковью договора аренды зданий монастыря пройдет только через неделю.

Адвокат лавры протоиерей Никита Чекман, которого цитируют украинские СМИ, сообщил, что представители комиссии в присутствии полиции сломали замки и незаконно опечатали 39-й корпус.

В свою очередь, министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил в своем телеграм-канале, что госкомиссия проверила состояние трех корпусов - 37, 37а и 38, придя к выводу, что арендатор (Украинская православная церковь) не принял в этих зданиях противопожарные меры.

29 марта украинское государство в одностороннем порядке разорвало с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовало освободить ее помещения. УПЦ в связи с этим обратилась в суд, первое заседание которого должно пройти 26 апреля. В течение первых нескольких дней после расторжения договора аренды представители госкомиссии по приемке и опечатыванию зданий монастыря пытались войти хотя бы в одно из них, но верующие блокировали работу ревизоров. Во время проверки в среду прихожане лавры также следовали за членами комиссии крестным ходом, исполняя православные песнопения.

Украина УПЦ Киево-Печерская лавра
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