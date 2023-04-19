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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

В опечатанном корпусе Киево-Печерской лавры оказались заперты монахи

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Прихожане Киево-Печерской лавры в среду днем ворвались в опечатанную полицией дверь одного из корпусов монастыря и обнаружили, что там были заперты монахи.

Ранее в среду госкомиссия по приемке зданий лавры срезала замок и проникла в галерею и 39-й корпус, несмотря на то, что суд, которому предстоит оценить законность расторжения договора аренды лавры с УПЦ, начнется 26 апреля. По итогам проверки полиция опечатала дверь галереи и ограничила доступ в корпус, где находились монахи, сообщили украинские СМИ.

Полиция не реагировала на заявления о незаконности ее действий и просьбы открыть дверь, так как в корпусе находятся люди. Поэтому верующие сами вскрыли дверь галереи и 39-го корпуса, сорвав печати внутри помещения.

29 марта власти Украины в одностороннем порядке разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали освободить ее помещения. УПЦ в связи с этим обратилась в суд, первое заседание которого должно пройти 26 апреля. В течение первых нескольких дней после расторжения договора аренды представители госкомиссии по приемке и опечатыванию зданий монастыря пытались войти хотя бы в одно из них, но верующие блокировали работу ревизоров.

Украина УПЦ
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