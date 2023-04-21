Румыния не будет запрещать импорт украинского зерна, но попытается его сократить

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Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Румыния не будет в одностороннем порядке запрещать импорт украинских зерновых и намерена дождаться, пока Европейская комиссия примет меры для помощи фермерам Центральной и Восточной Европы, сообщил министр сельского хозяйства Румынии Петре Деа в пятницу в Бухаресте на встрече с министром агрополитики Украины Николаем Сольским.

"Мы солидарны с фермерами из Польши, Венгрии, Болгарии и Словакии, но мы должны вместе разрабатывать правила, а не вступать в конкуренцию в правовых решениях. В данном контексте правила нормальности, которые мы раньше знали, исчезли. Мы вынуждены создавать новые правила, отвечающие потребностям как украинских, так и румынских фермеров ", - цитирует Деа румынское издание digi24.ro.

Румынский министр предложил украинскому коллеге проводить еженедельные консультации по поводу ожидаемых объемов зерна, чтобы пытаться ограничить импорт.

По его словам, Румыния вместе с аграрными министрами Польши, Словакии, Венгрии и Болгарии направила письмо в Европейскую комиссию вице-председателю, ответственному за торговую политику, и уполномоченному по сельскому хозяйству, с просьбой принять срочные меры для решения проблемы на основе взаимного согласия в "уникальном контексте", основываясь "на правилах уважения ко всем вовлеченным сторонам".

Румынский министр напомнил, что восточно-европейским странам будет предоставлена компенсация в сумме 100 млн евро. "Сумма для Румынии является небольшой, не соответствует потребностям фермеров и не пропорциональна усилиям, которые Румыния приложила для расчистки территории под перевозку зерновых и масличных культур", - сказал он.

По информации Деа, Еврокомиссия не дала ответа на просьбу аграрных министров государств Восточной Европы приостановить импорт из Украины четырех культур (пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса) до 5 июня с учетом "исключительности процедуры защиты".

Министры сельского хозяйства Румынии и Украины 19 апреля провели онлайн-дискуссии, в ходе которых румынская сторона проинформировала, что предприняла шаги по усилению проверок качества таможенных товаров, импортируемых из Украины. Проверки будут координироваться через европейскую систему ANSVSA. Также Румыния примет дополнительные меры безопасности при транспортировке продукции транзитом через свою территорию в третьи страны.

Ранее в апреле Польша после съезда фермеров запретила импорт сельхозтоваров из Украины. Министры 5 стран - Польши, Словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии - добились встречи с представителями Еврокомиссии, на которой представили списки украинских сельхозтоваров, на которые намерены ввести запрет импорта. Еврокомиссия напомнила им о недопустимости принятия односторонних решений и порекомендовала согласовать меры. В ближайшее время состоится еще одна встреча для урегулирования этого вопроса.

В течение недели правительственная делегация Украины в составе первого вице-премьера, министра экономики Юлии Свириденко и министра агрополитики Сольского посетила все приграничные европейские страны и провела с ними переговоры. Их результатом стало разрешение всеми странами транзита украинской сельхозпродукции.

Минагрополитики на заседании логистического штаба 19 апреля дало разъяснения бизнесу о новых правилах транзита с усиленным контролем. В пятницу на сайте министерства опубликовали перечень продуктов запрещенных для экспорта в Польшу, Словакию, Венгрию и Болгарию.

Запретительные меры Польши распространяются на зерновые, сахар, сухой корм, семена хмеля, льна и конопли, овощи и фрукты, а также продукты их переработки, вина и алкоголь этиловый сельхозпроисхождения, мясо (говядину, телятину, свинину, баранину, курятину), молоко и молокопродукты, яйца, продукты пчеловодства и некоторые другие продукты. Запрет действует до 30 июня.

Словакия в список запрещенных к импорту из Украины продуктов включила пшеницу, ячмень, овес, кукурузу, сорго, гречку, сахарную свеклу, тростниковый и свекольный сахар, изоглюкозу, патоку, мучные изделия, солод, крахмал, пшеничную клейковину, соевые бобы, семена льна, рапса, подсолнечника и другие семена масличных, овощи и фрукты, а также продукты их переработки, коноплю, вино и винный уксус, спирт этиловый и продукты пчеловодства. Запрет вступил в действие с 17 апреля.

Венгрия ввела запрет на импорт отдельных сельхозпродуктов из Украины на период с 18 апреля до 1 июля. Для товаров, которые следуют транзитом через территорию Венгрии, устанавливается срок пребывания в стране не более семи дней с даты въезда. На груз обязательно ставится пломба и впоследствии отслеживается его перемещение с помощью систем оплаты проезда по платным дорогам и систем измерения груза на оси автомобиля. За нарушение распоряжения назначен штраф в размере 100% стоимости товара (без НДС). Транзитный товар подлежит регистрации в электронной системе контроля дорожного грузового движения.

В распоряжении венгерского правительства "О мерах, связанных с транспортированием некоторых сельхозпродуктов, которые происходят из Украины" представлен список, запрещенных к импорту украинских сельхозпродуктов, среди которых пшеница, рожь и их смесь, кукуруза, подсолнечник, гречка, пшено, просо и другие злаковые, мука, свежие, охлажденные и замороженные говядина, свинина, баранина, мясо птицы и побочные продукты/субпродукты из нее, яйца, мед, замороженные, консервированные и свежие овощи, рапс, разные виды масел, сахар тростниковый и свекловичный, хлеб и кондитерские изделия, вино и виноградное сусло.

Болгария ввела запрет с 24 апреля по 30 июня на импорт сельхозтоваров из Украины. В списке запрещенных оказались пшеница и мука из нее, рожь, ячмень, овес, сорго, гречка, соя, подсолнечник и подсолнечное масло, кукуруза, рапс, семена льна, мед и продукты пчеловодства, сырое, сухое молоко и молочный концентрат, лесные и грецкие орехи, яйца, куриное мясо, свинина, баранина, крахмалы, инулин и пшеничная клейковина, вино и винный уксус, этиловый спирт.

Румыния рассматривает возможность временной приостановки импорта некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Украины, но решение еще не принято.