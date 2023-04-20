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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Венгрия временно запрещает импорт меда и ряда мясных продуктов с Украины

Венгрия временно запрещает импорт меда и ряда мясных продуктов с Украины
Фото: Getty Images

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Венгрия добавит мед и некоторые мясные продукты в список продукции, импорт которой c Украины будет временно запрещен, сообщает в четверг Associated Press.

"За последние недели и месяцы мы увидели, что это подорвало сельскохозяйственный рынок Венгрии. Мы всегда готовы помочь Украине, но мы должны понимать, что солидарность не должна разорять венгерских фермеров, венгерскую экономику и тем более венгерское сельское хозяйство", - заявил руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш во время пресс-конференции.

Кроме того, он напомнил, что помимо меда и мяса Венгрия ранее до 30 июня запретила импорт 25 украинских продуктов, в том числе зерна, масличных семян, муки и растительного масла. Власти также будут контролировать импорт этих продуктов из третьих стран, чтобы убедиться, что они не идут c Украины.

При этом Гуляш отметил, что, несмотря на такие запреты на импорт, транзит украинских продуктов через Венгрию будет разрешен.

Ранее в апреле правительство Венгрии заявило о введении запрета на ввоз зерна c Украины, связывая его с ранее принятыми подобными решениями со стороны Польши и Словакии. Власти заявили, что не могут "подвергать опасности венгерское сельское хозяйство и средства к существованию венгерских фермеров".

Венгрия Украина
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