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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

СБР Судана заявляют о готовности соблюдать 72-часовой режим прекращения огня

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Силы быстрого реагирования Судана (СБР) на фоне боевых действий в Хартуме объявили, что готовы соблюдать режим 72-часового прекращения огня, сообщает телеканал Al Jazeera.

"Перемирие совпадает с благословенным праздником Ид аль-Фитр, открывает гуманитарные коридоры для эвакуации граждан и дает им возможность поприветствовать свои семьи", - говорится в заявлении СБР.

Уточняется, что режим прекращения огня вступил в силу в 6 утра по местному времени (7:00 по Москве) в пятницу.

Тем временем телеканал сообщает, что рано утром в пятницу Хартум был сотрясен сильным артобстрелом.

СБР обвинили вооруженные силы Судана в организации "масштабной атаки" на столицу.

Неизвестно, готова ли соблюдать режим прекращения огня суданская армия.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главнокомандующим вооруженными силами Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом и, отдельно, с возглавляющим Силы быстрого реагирования (СБР) страны Мухаммадом Хамданом Дагло, призвав их к прекращению огня.

"Госсекретарь Блинкен (...) призвал обоих военачальников ввести и поддерживать общенациональное прекращение огня как минимум до конца Ид аль-Фитра (Ураза-байрама - ИФ) в воскресенье, 23 апреля", - проинформировало американское внешнеполитическое ведомство.

Ситуация в Судане осложнилась 15 апреля, когда в столичном Хартуме и некоторых других городах вспыхнули боестолкновения с применением тяжелого вооружения между армией и Силами быстрого реагирования. В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде столицы. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.

За это время сотни человек погибли, несколько тысяч ранены. Несмотря на попытки ввести режим прекращения огня, боевые действия продолжились.

Судан Хартум
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