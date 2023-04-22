Что случилось этой ночью: суббота, 22 апреля

Христо Грозева признали иноагентом, суданские военные согласились на перемирие, новый запуск SpaceX

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Журналист-расследователь Христо Грозев признан в РФ иноагентом. Помимо него Минюст внес в соответствующий реестр журналистку Наталью Севец-Ермолину, гражданскую активистку Эльвиру Вихареву, автономную некоммерческую правозащитную организацию "Школа призывника", а также журналистский проект "Адвокатская улица".

- Вооруженные силы Судана согласились с пятницы в течение 72 часов соблюдать режим прекращения огня. Ранее о готовности прекратить боевые действия на трое суток заявило командование суданских Сил быстрого реагирования - вторая сторона конфликта.

- Россия и Непал обсудили возможность поставки российских вертолетов, автомобилей и зерна. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и председатель парламента Непала Ганеш Прасад Тимилсина рассмотрели также вопросы возобновления прямого авиасообщения между странами, сотрудничества в инфраструктурных проектах, увеличения в российских вузах квот для непальских студентов.

- SpaceX будет готова провести новый запуск Starship через 1-2 месяца, заявил Илон Маск. Во время первого тестового полета ракета начала неконтролируемо вращаться и взорвалась.

- ООН сообщила о рекордном уровне парниковых газов, повышения температуры и таяния ледников. Согласно докладу Всемирной климатической организации, годы с 2015-го по 2022-й стали самыми теплыми в истории наблюдений.