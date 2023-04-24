Экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Масимов приговорен к 18 годам заключения

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес обвинительный приговор экс-председателю Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Кариму Масимову и его заместителям по делу о январских (2022 года) беспорядках, сообщила пресс-служба суда.

"Окончательно назначено наказание - 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", - говорится в сообщении.

Масимов обвинялся в государственной измене (ч.1 ст.175 УК), насильственном захвате власти в Казахстане (ч.3 ст.179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (п.3 ч.4 ст.362 УК).

Дело Масимова расследовалось под грифом "совершенно секретно".

Заместитель Масимова Ануар Садыкулов, который также обвинялся в госизмене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий, приговорен к 16 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Еще один заместитель главы КНБ Даулет Ергожин признан виновным в насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий, путем частичного сложения наказаний ему окончательно назначено 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Третий зампредседателя КНБ - Марат Осипов - признан судом виновным в превышении власти и должностных полномочий, за что получил три года лишения свободы, с лишением права занимать должности на госслужбе.

Масимов, Садыкулов, Ергожин и Осипов лишены званий генералов и государственных наград.

В доход государства с осужденных взыскано свыше 10 млрд тенге и $24 млн, отметили в суде.

Дело экс-главы КНБ

57-летний Масимов, возглавлявший казахстанскую спецслужбу с 2016 года, был задержан 6 января 2022 года во время массовых беспорядков в Казахстане. Его обвинили в ряде тяжких преступлений, в частности, в государственной измене (ст. 175 ч.1), попытке насильственного захвата власти (ст. 179 ч.3) и превышении власти и должностных полномочий (ст. 362 ч.4 п.3) Уголовного кодекса республики.

Масимов до назначения на пост главы КНБ, в разные годы занимал должности премьер-министра республики, руководителя администрации президента, был помощником экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В январе этого года генпрокурор республики Берик Асылов заявил, что считает экс-председателя КНБ Масимова главным организатором массовых беспорядков.

Массовые беспорядки произошли в Казахстане в начале января 2022 года. Начавшись в городе Жанаозене (на западе страны) как мирные митинги, они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах произошли погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Больше всего пострадала Алма-Ата. По данным Генпрокуратуры страны, в беспорядках погибли 238 человек.