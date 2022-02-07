Бывший зампред КНБ Казахстана Ергожин взят под стражу

Ранее под стражу были отправлены экс-глава КНБ Масимов и его заместитель Садыкулов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В отношении бывшего заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Даулета Ергожина санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в КНБ агентству "Интерфакс".

"Сообщаем, что в отношении К.Масимова, А.Садыкулова и Д.Ергожина избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовному делу присвоен гриф "Совершенно секретно", - проинформировали в КНБ.

В спецслужбе добавили, что другие "данные досудебного расследования не подлежат разглашению".

Ранее под стражу были отправлены бывший глава КНБ Казахстана Карим Масимов и его заместитель Ануар Садыкулов. Вопрос об избрании меры пресечения для Ергожина рассматривался.

Масимов, возглавлявший казахстанскую спецслужбу с 2016 года, был задержан 6 января по подозрению в государственной измене. 13 января стало известно о задержании двух его заместителей - Садыкулова и Ергожина. Все они подозреваются в насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 11 января в мажилисе парламента, подверг критике работу спецслужбы во время массовых беспорядков в стране. По словам президента Казахстана, в некоторых регионах страны руководители департаментов КНБ, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебные здания, оставив там оружие и секретную документацию.