Двоюродный брат экс-главы КНБ Казахстана задержан при попытке пересечь границу с РФ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Бывший начальник департамента полиции Павлодарской области Казахстана Нурлан Масимов, подозреваемый в коррупции, задержан при попытке пересечь границу с Россией по поддельным документам, сообщило во вторник госагентство по противодействию коррупции Казахстана.

"В результате оперативно-розыскных мер 13 июля антикоррупционной службой совместно с Пограничной службой при попытке пересечения государственной границы с Российской Федерацией по поддельным документам на территории Восточно-Казахстанской области задержан Масимов Нурлан Мырзаханович", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным из открытых источников, Нурлан Масимов приходится двоюродным братом экс-главе Комитета нацбезопасности Казахстана Кариму Масимову, который был задержан 6 января по подозрению в госизмене, подготовке к насильственному захвату власти и превышении должностных полномочий.

22 февраля этого года антикоррупционная служба сообщила, что начала досудебное расследование в отношении Нурлана Масимова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Сообщалось, что его деяния квалифицированы заочно, в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск. За помощь в его поимке антикоррупционное ведомство объявило вознаграждение - более 12 млн тенге.