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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

В Молдавии заявили о необходимости диверсификации поставок газа

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Кишинев заинтересован в диверсификации поставок газа и наращиванию сотрудничества с Азербайджаном, заявил вице-премьер, глава МИД Молдавии Нику Попеску.

"Я принял в Кишиневе заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова. Мы высоко оценили результаты, достигнутые за 31 год с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, и выразили нашу заинтересованность к развитию сотрудничества в сферах энергетики, экономики и АПК", - написал Попеску в своем телеграм-канале в воскресенье

По его словам, Кишинев заинтересован в привлечении, как можно, большего числа азербайджанских инвесторов в Молдавию для реализации совместных проектов. "Наша страна также заинтересована в диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа", - подчеркнул вице-премьер.

Попеску отметил, что важная тема диалога касалась взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, "в том числе взаимной поддержки суверенитета и территориальной целостности наших стран".

Молдавия Азербайджан
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