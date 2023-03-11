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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Болгария готова транспортировать дополнительные объемы газа из Азербайджана

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - София готова принимать дополнительные объемы газа из Азербайджана и организовать его транспортировку в Румынию, Венгрию и Словакию, заявил президент Болгарии Румен Радев.

"С первого дня ввода в эксплуатацию интерконнектора между Грецией и Болгарией (с 1 октября 2022 года - ИФ) все работает отлично и без проблем. Мы рады покупать газ в Азербайджане. Вы знаете, что мы готовы идти дальше. Вы знакомы с нашей инициативой "Кольцо солидарности". Конечно, главным фактором является Азербайджан. Мы готовы транспортировать дополнительные объемы азербайджанского газа, объединив возможности и усилия операторов газопроводов Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии. Теперь решение за вами", - сказал он в субботу в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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По его словам, 1 февраля 2023 года начались работы по строительству интерконнектора между Болгарией и Сербией.

"Таким образом, вы можете видеть, что возможности увеличиваются почти каждый месяц, - отметил Радев. - Мы рады работать с вами в качестве стратегического партнера и союзника в этой очень важной области, обеспечивая диверсификацию и безопасность поставок".

Президент Болгарии подчеркнул, что в мае в Софии планируется открытие офиса компании SOCAR (госнефтекомпания Азербайджана - ИФ). "Еще раз спасибо за то, что сдержали свое обещание и открываете офис SOCAR в Софии. Я с нетерпением жду возможности посетить церемонию открытия в мае. Это действительно будет очень хороший шаг вперед", - добавил Радев.

газ Азербайджан SOCAR Болгария Румен Радев
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