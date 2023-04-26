Польша хотела бы соглашения с ЕК по вопросу об избытке сельхозпродукции с Украины

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Варшаве хотели бы, чтобы вопрос об избыточном импорте сельскохозяйственной продукции с Украины решался через соглашение с Европейской комиссией, в противном случае, Польша не откажется от уже введенных защитных мер, сообщил "Польскому радио" министр сельского хозяйства Роберт Телус.

"Польша в ситуации с избыточным импортом зерна с Украины рассчитывает на соглашение с ЕК. Если его не будет, то страна не откажется от введенной блокады на продукцию с Украины", - сказал он.

Кроме того, министр также ожидает скорейшего согласия ЕК на финансовую помощь для сельхозпроизводителей.

"Насколько быстро, я не знаю, но я хотел бы видеть хорошее соглашение, и для меня это главное. Это означает, что необходимо выработать такие механизмы, которые работали бы годами, а не только сейчас", - сказал Телус.

"Речь идет не только о том, чтобы решить проблему сейчас, но и о том, чтобы мы располагали инструментами для предотвращения повторения ситуации, чтобы польский фермер мог быть уверен, что продукция не наводнит наш рынок и не дестабилизирует его, как раньше", - подчеркнул министр сельского хозяйства.

Накануне в Люксембурге прошли переговоры между ЕК и пятью государствами-членами ЕС - Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией.

"Предложение комиссии заключается в том, чтобы ввести временный запрет на импорт не для всего Европейского союза, но для этих пяти приграничных стран на пять чувствительных продуктов: кукурузу, пшеницу, рапс, подсолнечник и подсолнечное масло", - объяснил член ЕК, курирующий вопросы сельского хозяйства Януш Войцеховский.

В то же время, отметил он, Польша инициировала, и четыре другие страны вместе с ней предложили еще восемь продуктов, включая мед, сахар, птицу, молочную продукцию. По его словам, эти продукты не оказывают такого влияния на рынок, как пять предложенных Еврокомиссией, на которые приходится 90% импорта с Украины. А восемь других представляют меньше 10%.

Член ЕК повторил, что стороны близки к соглашению по пяти продуктам.

Западные СМИ отмечали, что проблема у сельхозпроизводителей ряда стран востока ЕС возникла из-за наблюдающегося в последние месяцы наплыва украинского зерна и другой сельхозпродукции из этой страны. В приграничных с Украиной странах наблюдается перенасыщение такими экспортными товарами как зерно, семечки, яйца, мясо птицы, сахар, яблоки и яблочный сок, ягоды, мука, мед и макароны, это провоцирует избыток предложения и соответственно негативно сказывается на ценах местных производителей. Другая проблема заключается в том, что эта продукция остается на прилавках этих стран в избытке и не попадает в страны за пределами ЕС, которые готовы ее покупать.