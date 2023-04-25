Трамп допустил, что откажется от участия в дебатах республиканцев

Он уверен, что и та выиграет праймериз

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Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп предупредил, что может решить не участвовать в дебатах участников президентской гонки в рамках праймериз Республиканской партии, поскольку предвыборные опросы показывают его значительное преимущество перед другими кандидатами.

"Я вижу, что все говорят о дебатах республиканцев, но никто не получил моего одобрения или одобрения со стороны моего предвыборного штаба прежде, чем объявлять о них", - написал он в соцсети Truth Social.

"В ситуации, когда я лидирую, причем, судя по всему, настолько уверенно, что нахожусь вне конкуренции, а при этом есть враждебные мне СМИ (которые будут проводить дебаты - ИФ), зачем подвергать себя клевете и оскорблениям?" - добавил Трамп.

Ожидается, что первые дебаты среди участников Республиканской партии пройдут в августе в Милуоки (штат Висконсин). Дата вторых дебатов пока не объявлена.

На данный момент, судя по опросам, ведущим претендентом на пост президента от республиканцев, действительно, является Трамп. Свои заявки также подали бывшая постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон и предприниматель Вивек Рамасвами. Бывший вице-президент США Майк Пенс и губернатор Флориды Рон Десантис о планах баллотироваться в 2024 году пока не объявили.

Президентские выборы пройдут в США в 2024 году. До этого и демократам, и республиканцам предстоит выбрать, кто будет их кандидатом.