Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

Трамп допустил, что откажется от участия в дебатах республиканцев

Он уверен, что и та выиграет праймериз

Трамп допустил, что откажется от участия в дебатах республиканцев
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп предупредил, что может решить не участвовать в дебатах участников президентской гонки в рамках праймериз Республиканской партии, поскольку предвыборные опросы показывают его значительное преимущество перед другими кандидатами.

В миреБайден объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах 2024 годаБайден объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах 2024 годаЧитать подробнее

"Я вижу, что все говорят о дебатах республиканцев, но никто не получил моего одобрения или одобрения со стороны моего предвыборного штаба прежде, чем объявлять о них", - написал он в соцсети Truth Social.

"В ситуации, когда я лидирую, причем, судя по всему, настолько уверенно, что нахожусь вне конкуренции, а при этом есть враждебные мне СМИ (которые будут проводить дебаты - ИФ), зачем подвергать себя клевете и оскорблениям?" - добавил Трамп.

Ожидается, что первые дебаты среди участников Республиканской партии пройдут в августе в Милуоки (штат Висконсин). Дата вторых дебатов пока не объявлена.

На данный момент, судя по опросам, ведущим претендентом на пост президента от республиканцев, действительно, является Трамп. Свои заявки также подали бывшая постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон и предприниматель Вивек Рамасвами. Бывший вице-президент США Майк Пенс и губернатор Флориды Рон Десантис о планах баллотироваться в 2024 году пока не объявили.

Президентские выборы пройдут в США в 2024 году. До этого и демократам, и республиканцам предстоит выбрать, кто будет их кандидатом.

Дональд Трамп США Республиканская партия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В Лондоне заявили, что передали Киеву снаряды в том числе с обедненным ураном

Президент ЮАР заявил, что правящая партия требует выхода страны из МУС

Российские "Зеленые карты" с 1 июня перестают действовать в Евросоюзе

Российские "Зеленые карты" с 1 июня перестают действовать в Евросоюзе

Турция с мая вводит пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы в размере 130%

Турция с мая вводит пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы в размере 130%

Глава МИД Швеции объявил о высылке пяти российских дипломатов из страны

Одна из сторон конфликта в Судане захватила лабораторию с возбудителями кори и холеры

Одна из сторон конфликта в Судане захватила лабораторию с возбудителями кори и холеры

В Генпрокуратуре отметили учащение отказов в экстрадиции обвиняемых из стран Европы

Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах 2024 года

Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах 2024 года

Китайский марсоход мог выйти из строя из-за пыли на солнечных батареях

Китайский марсоход мог выйти из строя из-за пыли на солнечных батареях
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });