Сенатор Сандерс отказался участвовать в выборах президента США

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Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Американский сенатор Берни Сандерс заявил, что не будет участвовать в ближайших президентских выборах в США и пообещал поддержать кандидатуру нынешнего президента Джо Байдена, передают американские СМИ.

Сандерс участвовал в праймериз Демократической партии на выборах 2016 и 2020 года и оба раза, хоть и проиграл, получил большую поддержку от избирателей.

"Нашей стране совершенно не нужно возвращение к власти Дональда Трампа (...). Я сделаю все, что в моих силах, чтобы нынешнего президента переизбрали", - заявил он в интервью Associated Press.

Сандерс отметил, что не будет принимать участие в президентской гонке и посоветовал "другим видным потенциальным кандидатам" от Демократической партии поступить так же.

По его словам, пока слишком рано говорить о том, что как именно он окажет помощь Байдену в переизбрании в 2024 году.

Ранее во вторник Байден объявил, что собирается принять участие в президентских выборах 2024 года. Джо Байден - 46-й президент США с 20 января 2021 года. Это его первый срок на посту главы государства. В 2009-2017 годах он был 47-м вице-президентом США.

Президентские выборы пройдут в США в 2024 году. До этого и демократам, и республиканцам предстоит выбрать, кто будет их кандидатом.

Сандерс - независимый политик, однако в сенате голосует вместе с демократами. Он в прошлом принимал участие в праймериз демократов, так как считал, что в США баллотироваться как независимый кандидат чисто технически сложнее. Сандерса в сенате считают одним из лидеров крайне левого крыла Демократической партии.