Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах 2024 года

Президент США Джо Байден Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден во вторник объявил, что выдвигает свою кандидатуру для участия в президентских выборах в США в 2024 году.

"Я намерен добиваться переизбрания на пост президента США, потому что я знаю Америку", - заявил Байден в видеообращении, опубликованном на его канале в YouTube.

В видеозаписи под названием "Свобода" американский президент также заявил, что его администрации предстоит много работы.

"Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки. И мы все еще сражаемся. Дилемма, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, будет ли у нас в предстоящие годы больше свободы или меньше свободы. Больше прав или меньше", - сказал он.

Также Байден призвал американцев регистрироваться на сайте его предвыборной кампании, чтобы поддержать его кандидатуру.

Джо Байден - 46-й президент США с 20 января 2021 года. Это его первый срок на посту главы государства. В 2009 - 2017 годах он был 47-м вице-президентом США.

Президентские выборы пройдут в США в 2024 году. До этого и демократам, и республиканцам предстоит выбрать, кто будет их кандидатом.

Экс-президент США Дональд Трамп на данный момент является ведущим претендентом на пост президента от республиканцев. Свои заявки также подали экс-постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон и предприниматель Вивек Рамасвами. Бывший вице-президент Майк Пенс и губернатор Флориды Рон Десантис о планах баллотироваться в президенты пока не объявили.

Ранее в апреле племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший объявил о том, что намерен принять участие в борьбе за пост президента в 2024 году от Демократической партии.