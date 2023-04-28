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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Блинкен продолжит работу с генсеком ООН по урегулированию ситуации в Судане

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем пообещал продолжить совместную работу по урегулированию ситуации в Судане, сообщил госдеп.

"По Судану госсекретарь Блинкен пообещал продолжить работу с генеральным секретарем, чтобы добиться окончательного прекращения боевых действий, защитить гражданских лиц и обеспечить гуманитарный доступ для агентств ООН", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно госдепу, Блинкен и Гутерриш обсуждали конфликт на Украине.

"Госсекретарь выразил признательность генсеку Гутерришу за его усилия по обновлению и укреплению Черноморской зерновой инициативы", - следует из релиза.

В ночь на пятницу Силы быстрого реагирования (СБР) вслед за вооруженными силами Судана подтвердили готовность продлить режим прекращения огня еще на 72 часа.

Суданская армия в своем заявлении указала, что готова продлить перемирие с 00:00 часов по местному времени, когда истекает предыдущее соглашение.

24 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вооруженные силы Судана и противостоящее им формирование СБР согласились на 72-часовое прекращение огня с полуночи и призвал стороны не нарушать эту договоренность. При этом, по сообщению СМИ, эти договоренности соблюдались далеко не всегда.

15 апреля в суданской столице Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между военными и СБР. В заявлениях командования СБР говорилось, что вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде столицы. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.

США Судан ООН Энтони Блинкен Антониу Гутерриш
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