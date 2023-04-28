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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Совет ЕС утвердил новый санкционный режим против "подрыва суверенитета Молдавии"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в пятницу об утверждении рамочных условий для целенаправленных ограничительных мер против лиц, которых в Евросоюзе считают имеющими отношение к "подрыву или угрозе суверенитета и независимости Молдавии, а также демократии в стране, верховенства права, стабильности или безопасности".

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"Новый режим санкций даст нам возможность продолжить укреплять устойчивость Молдавии, нацелившись на тех, кто пытается дестабилизировать страну. Это важный политический сигнал поддержки Молдавии Евросоюзом в нынешних сложных условиях", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель по случаю решения совета.

В Брюсселе объясняют, что благодаря новому санкционному режиму "ЕС сможет преследовать, например, лиц, которые препятствуют или подрывают демократический политический процесс, включая проведение выборов, или пытаются свергнуть конституционный строй, в том числе посредством актов насилия".

В коммюнике Совета ЕС сообщается, что будущие ограничительные меры "могут быть также направлены против лиц, совершающих серьезные финансовые нарушения в отношении государственных средств и осуществляющих несанкционированный вывоз капитала, поскольку они могут взять под контроль или оказать серьезное влияние на деятельность государственных органов".

Санкции будут включать замораживание активов и запрет на предоставление средств физическим и юридическим лицам, а также запрет на въезд в ЕС для физических лиц, отмечается в документе.

ЕС Евросоюз Молдавия
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